Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Leichtverletzte nach ...

Dorsten: Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Recklinghausen - Am 30.09.2018 gegen 15:40 Uhr befuhren eine 32-Jährige aus Schermbeck und eine 23-Jährige aus Dorsten mit ihren Pkw die Marler Straße in Dorsten. Die Schermbeckerin musste verkehrsbedingt halten. Die Frau aus Dorsten bemerkte dies zu spät und fuhr auf die Vorausfahrende auf. Die 32-jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro.

