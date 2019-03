Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: LKW-Fahrer baut ...

Dorsten: LKW-Fahrer baut Unfall und hinterlässt hohen Schaden

Recklinghausen - Auf der Gahlener Straße hat ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht auf Dienstag eine Unfallflucht beobachtet. Er sah, wie um kurz nach Mitternacht ein weißer LKW gegen ein geparktes Auto stieß. Anschließend stieg der Fahrer aus, schaute sich den Schaden an, warf heruntergefallene Fahrzeugteile in ein Gebüsch und fuhr dann weiter. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen merken und auch den Fahrer grob beschreiben, so dass der 55-jährige mutmaßliche Verursacher aus Hagen schnell ermittelt wurde. Das Auto am Straßenrand wurde bei dem Unfall massiv beschädigt - vermutlich ist wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Den LKW-Fahrer erwartet eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Annette Achenbach Telefon: 02361 55 1033 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de