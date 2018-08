Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Motorradfahrer stürzt ...

Dorsten: Motorradfahrer stürzt auf B58

Recklinghausen - Auf der B58/Weseler Straße hat es am Donnerstag, gegen 16 Uhr, einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Bochum war von Deuten in Richtung A31 unterwegs. Kurz vor der Borkener Straße verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 55-jährige blieb an einem Ampelmast liegen, während das Motorrad gegen ein stehendes Auto und danach unter einen LKW-Auflieger rutschte. Weil der LKW-Fahrer in diesem Moment losfuhr, wurde das Motorrad von einem Hinterrad überrollt. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die B58/Weseler Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de