Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Nach Unfall mit ...

Dorsten: Nach Unfall mit Fahrradfahrer - Polizei sucht Autofahrer mit dunklem Kombi

Recklinghausen - Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der vergangene Woche Mittwoch (21.03.2018) an einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer beteiligt war. Der Autofahrer wird als Zeuge gesucht. Der Unfall auf der Ursulastraße wurde erst Anfang der Woche bei der Polizei bekannt. Ein 41-jähriger Fahrradfahrer war am vergangenen Mittwoch, gegen 22.15 Uhr, auf der Ursulastraße in Richtung Kanal unterwegs. Weil er davon ausging, dass der Autofahrer vor ihm rechts einparken wollte, scherte er links zum Überholen aus. In dem Moment fuhr auch der Autofahrer nach links und es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer und seine Beifahrerin stiegen aus, um sich um den Fahrradfahrer zu kümmern. Der 41-Jährige gab an, keinen Rettungswagen bzw. keine Polizei zu benötigen. Der Autofahrer fuhr deshalb weiter. Wie sich später herausstellte, wurde der Fahrradfahrer bei dem Unfall doch schwerer verletzt, er musste ins Krankenhaus. Deshalb wird jetzt nach dem Autofahrer gesucht. Er war - mit einer Frau - in einem dunklen Kombi mit getönten Scheiben unterwegs, etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,80m groß und hatte dunkle schulterlange lockige Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Lederjacke. Seine Begleiterin war ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt und hatte helle Haare. Der Fahrer - oder wer Hinweise zu dem Fahrer hat - wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de