Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Radler stoßen zusammen

Dorsten: Radler stoßen zusammen

Recklinghausen - Eine 65-jährige Dorstenerin ist am Dienstag um 14.00 h mit ihrem Fahrrad an der Borkener Straße unterwegs gewesen. In einer Kurve stieß sie mit dem Fahrrad eines 65-jährigen Dorsteners zusammen, der ihr entgegenkam. Die beiden Radler wurden leicht verletzt, die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

