Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten/Recklinghausen: ...

Dorsten/Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen - Dorsten:

Am "Lippetal" wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei LKW aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen an beiden LKW jeweils eine Scheibe ein und durchsuchten das Innere. Aus einem der LKW wurde der Fahrzeugschein der Zugmaschine sowie der Fahrzeugschein des Anhängers gestohlen. Aus dem zweiten LKW fehlt offensichtlich nichts.

Recklinghausen:

Auf dem Börster Weg wurde am Donnerstag, zwischen 11 und 16.45 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offensichtlich zuerst, eine Tür zum Wintergarten aufzuhebeln. Weil das misslang, hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und konnten mit Schmuck und Bargeld flüchten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

