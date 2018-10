Polizeipräsidium Recklinghausen / Dorsten: Verletzter Hund und ...

Dorsten: Verletzter Hund und Unfallflucht

Recklinghausen - Der Hund einer 40-jährigen aus Dorsten wurde heute (26.10.) gegen 11.40 Uhr durch einen 97-jährigen Autofahrer aus Dorsten am Straßenrand angefahren. Der Unfall passierte auf der Straße Krüskamp in Dorsten. Der 97-jährige stieg aus und sah nach dem Hund, konnte aber nach eigenen Angaben keine Verletzungen sehen. Abschließend fuhr er nach Hause, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Der Fahrzeugführer konnte an der Wohnanschrift angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Hund wurde durch einen Tierarzt behandelt.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Andreas Wilming-Weber Telefon: 02361/55-1030 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de