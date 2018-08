Polizeipräsidium Recklinghausen / Festnahme auf frischer Tat ...

Festnahme auf frischer Tat beim Wohnungseinbruch

Recklinghausen - Eine aufmerksame Nachbarin hörte in der vergangenen Nacht Geräusche aus der Wohnung der Nachbarn, die sich derzeit im Urlaub befinden. Zudem war eine Leiter unter ein Fenster gestellt worden. Die über den Notruf alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter beim Verlassen des Tatortes festnehmen. Der 41-jährige Recklinghäuser hatte ein Fenster der Erdgeschoßwohnung aufgehebelt und durchsucht. In seinem in Tatortnähe geparkten Pkw konnte weiteres Einbruchswerkzeug festgestellt werden. Der Pkw wurde sichergestellt. Der Recklinghäuser wurde ins Polizeigewahrsam eingeliefert, die Ermittlungen zu möglichen weiteren Einbrüchen dauern an.

