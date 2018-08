Polizeipräsidium Recklinghausen / Gemeinsame Presseerklärung der ...

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Recklinghausen - Marl: Am Samstag, 25.08.2018, gegen 01.20 Uhr, verletzte ein 17 jähriger Marler in der Wohnung seiner Mutter in Marl auf der Brunhildestraße ihren 31 jährigen Lebensgefährten mit einem Messer am Arm. Nach der Tat flüchtete der Beschuldigte aus der Wohnung und wurde kurze Zeit später im Rahmen der Nahbereichsfahndung vorläufig festgenommen. Der Geschädigte wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt wo seine Verletzungen medizinisch versorgt wurden. Lebensgefahr bestand nicht. Aufgrund der Tatausführung wurde zur Aufklärung der Tatumstände eine Mordkommission eingesetzt. Die Aussagen der Beteiligten zum Tathergang sind unterschiedlich, so dass das Motiv der Tat noch nicht abschließend ermittelt werden konnte. Es dürfte aber in den zurückliegenden Streitigkeiten zwischen Täter und Opfer zu finden sein.

Der Beschuldigte wurde am Sonntag, 26.08.2018, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen dem Amtsgericht in Marl zugeführt. Haftbefehl wegen versuchten Mordes wurde erlassen.

