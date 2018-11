Polizeipräsidium Recklinghausen / Gladbeck: Angetrunkene ...

Gladbeck: Angetrunkene 21-Jährige fährt auf dem Heimweg Auto, Verkehrszeichen und Garage an

Recklinghausen - Montag, gegen 21.30 Uhr, beobachten Zeugen wie die Fahrerin eines roten Seat auf der Schwechater Straße beim Rangieren ein geparktes Auto anfuhr. Die Fahrerin des Seat fuhr dann in Richtung Berliner Straße weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugen benachrichtigten die Polizei und konnten dabei auch das Kennzeichen des flüchtigen Autos nennen. Auf der Fahrt zur Halteranschrift stellten die Beamten dann einen weiteren Unfall fest. An der Einmündung Berliner Straße/Albert-Einstein-Straße hatte die Fahrerin des Seat wohl ein Straßenschild angefahren. Am Unfallort blieb das vordere Kennzeichen des Seat zurück. Auf der Albert-Einstein-Straße wurde der Seat letztlich aufgefunden. Hier hatte die Fahrerin eine Garage angefahren. Die Fahrerin, eine 21-jährige Gelsenkirchenerin, konnte angetroffen werden. Sie gab an, zuvor zum Zigarettenkauf mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Der durch die Unfälle entstandene Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Da sich bei der 21-Jährigen Hinweise ergaben, dass sie Alkohol getrunken hatte, wurde sie zur Wache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

