Polizeipräsidium Recklinghausen / Gladbeck: Autofahrer stößt ...

Gladbeck: Autofahrer stößt beim Öffnen seiner Autotür Fahrradfahrerin um

Recklinghausen - Montag, gegen 9.50 Uhr, parkte ein 49-jähriger Gladbecker sein Auto am Fahrbahnrand der Rentforter Straße. Als er seine Fahrertür öffnete, achtete er nach ersten Erkenntnissen nicht auf eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Gladbeck, die gerade an dem Auto vorbeifahren wollte. Mit der Tür stieß der 49-Jährige gegen das Fahrrad der 58-Jährigen, so dass diese stürzte. Sie wurde dabei leicht verletzt.

