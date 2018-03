Polizeipräsidium Recklinghausen / Gladbeck: Hoher Sachschaden ...

Gladbeck: Hoher Sachschaden bei Porscheunfall

Recklinghausen - In der Nacht auf Mittwoch, gegen 1.20 Uhr, ist auf der Scholver Straße ein Porsche verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen hat der Fahrer in einer Kurve auf dem Weg nach Scholven die Kontrolle über das Auto verloren und ist dann in eine Hecke gefahren. Wer am Steuer saß ist noch unklar. Ein Zeuge hatte eine Person aus dem Porsche weglaufen sehen. Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Fahrer war auch ein Hubschrauber im Einsatz. In dem Porsche saßen drei junge Männer aus Gladbeck und Uedem zwischen 21 und 27 Jahren. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass keiner der Fahrzeuginsassen einen gültigen Führerschein besitzt. Außerdem hatten die jungen Männer offensichtlich Alkohol getrunken und/oder Drogen genommen. Sie mussten deshalb mit zur Wache, wo ihnen unter anderem eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Unfall entstanden mehrere zehntausend Euro Schaden. Die Ermittlungen dauern an.

