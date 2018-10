Polizeipräsidium Recklinghausen / Gladbeck: Leicht verletzter ...

Gladbeck: Leicht verletzter Radfahrer bei Abbiege-Unfall

Recklinghausen - Ein 57-jähriger Bulgare bog am 04.10. gegen 11:40 Uhr mit seinem Pkw in Gladbeck von der Kösheide auf die B224 ab. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er hierbei die Vorfahrt eines 65-jährigen Fahrradfahrers aus Gladbeck. Der Radler verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro.

