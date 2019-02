Polizeipräsidium Recklinghausen / Gladbeck: Polizei sucht nach ...

Gladbeck: Polizei sucht nach Auffahrunfall kaputtes weißes Auto

Recklinghausen - Auf der Essener Straße/B224 hat es am Sonntag, gegen 18.50 Uhr, einen Auffahrunfall gegeben. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Seevetal wollte von der B224 auf die A2 Richtung Duisburg auffahren - dabei bemerkte er allerdings den Rückstau zu spät und fuhr auf einen weißen PKW auf. Direkt im Anschluss fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Duisburg auf das Heck des 52-Jährigen - auch er hatte den Verkehr dort offensichtlich falsch eingeschätzt. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden - die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Das Kuriose: Der Fahrer des weißen PKW, auf den der 52-Jährige aufgefahren war, fuhr einfach weg. Auch sein Wagen dürfte hinten kaputt sein. Angaben zu dem Fahrer bzw. der Fahrerin liegen nicht vor. Nur soviel: Es soll sich um einen weißen PKW handeln, der gegen 18.50 Uhr auf die A2 in Richtung Duisburg gefahren ist. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

