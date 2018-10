Polizeipräsidium Recklinghausen / Gladbeck: Radfahrerin bei ...

Gladbeck: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Recklinghausen - Eine 14-jährige Radfahrerin aus Gladbeck wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Horster Straße in Gladbeck am 30.09.2018 um 13:00 Uhr verletzt. Eine 35-jährige Autofahrerin aus Gladbeck übersah die Radfahrerin beim Einbiegen in die Straße. Beim Zusammenstoß stürzte die Jugendliche. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

