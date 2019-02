Polizeipräsidium Recklinghausen / Gladbeck: Versuchter Raub in ...

Gladbeck: Versuchter Raub in Getränkemarkt

Recklinghausen - Am Freitag um 19.10 h versuchte ein Unbekannter, einen Getränkemarkt an der Beethovenstraße zu überfallen. Er zog an der Kasse eine Waffe und drohte dem Kassierer. Dieser konnte in ein Büro flüchten. Der Täter folgte ihm und versuchte, ebenfalls ins Büro zu kommen. Mit einem Schlag wehrte sich der Kassierer, ein 37-Jähriger aus Gelsenkirchen und konnte den Tatverdächtigen in die Flucht schlagen. Der Täter war etwa 1,80 bis 1,85 m groß, schlank, hatte auffällig blaue Augen, trug ein weiß-schwarzes Tuch vor dem Mund, hatte eine helle Jacke und trug eine Kapuze über dem Kopf. Darunter trug er noch ein Kappe. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

