Polizeipräsidium Recklinghausen / Haltern am See: Hoher ...

Haltern am See: Hoher Sachschaden bei Unfall auf Flaesheimer Straße

Recklinghausen - Auf der Flaesheimer Straße sind am Donnerstag, gegen 14.10 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Ein 58-jähriger Mann aus Datteln fuhr in Richtung Datteln. Aus ungeklärter Ursache geriet er plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 27-jährigen Autofahrerin aus Recklinghausen, die mit einem Pferdeanhänger unterwegs war. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 27-Jährige, ihr Beifahrer sowie das Pferd im Anhänger blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand rund 67.000 Euro Schaden. Beide Autos sowie der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Die Flaesheimer Straße war etwa zwei Stunden lang gesperrt.

