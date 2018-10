Polizeipräsidium Recklinghausen / Haltern am See: Mülleimer und ...

Haltern am See: Mülleimer und Zaun angezündet

Recklinghausen - "An der Marienkirche" hat es am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, gebrannt. Auf einem Spielplatz wurde ein Mülleimer offensichtlich angezündet, außerdem brannte ganz in der Nähe ein Zaun bzw. die Hecke eines Wohnhauses. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen "An der Marienkirche" gesehen haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

