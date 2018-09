Polizeipräsidium Recklinghausen / Haltern am See: Polizei sucht ...

Haltern am See: Polizei sucht nach Verkehrsunfall Frau mit rotem Auto und Brille

Recklinghausen - Auf der Holtwicker Straße ist am Mittwoch, gegen 15.40 Uhr, ein 12-jähriges Mädchen aus Haltern angefahren worden. Das Mädchen überquerte gerade die Straße mit ihrem Fahrrad, um auf den Lünzumer Weg zu kommen. Dabei wurde sie von einem roten Auto am hinteren Reifen erfasst, so dass die 12-Jährige stürzte. Die Autofahrerin stieg aus und half dem Mädchen wieder auf die Beine. Außerdem fragte die Autofahrerin, ob alles in Ordnung sei. Nachdem die Schülerin antwortete, nicht verletzt zu sein, fuhr die Frau davon. Zu Hause bemerkte das Mädchen dann, das sie doch verletzt ist. Nach der Frau im roten Kleinwagen wird jetzt gesucht. Sie soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein, hat braune glatte Haare und trägt eine Brille. Die Frau wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

An dieser Stelle nochmal der Hinweis: Bei Unfällen mit Kindern sollte grundsätzlich die Polizei gerufen werden. Oftmals stehen Unfallopfer unter Schock, so dass Verletzungen erst später auffallen. Um als Unfallbeteiligter auf der sicheren Seite zu sein und später nicht ins Zentrum der Ermittlungen zu geraten, ist es besser, direkt die 110 zu wählen. Die Polizei kommt dann und nimmt den Unfall auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de