Polizeipräsidium Recklinghausen / Haltern am See: Polizeiwache ...

Haltern am See: Polizeiwache verlängert Öffnungszeiten zum "Heimatfest"

Recklinghausen - Die Polizeiwache auf der Dr.-Conrads-Straße 5 ändert am kommenden Wochenende - vom 31.08. bis 02.09.2018 - die Öffnungszeiten. Anlass ist das "Heimatfest". Weil dazu viele Menschen in der Innenstadt erwartet werden, ist die Wache länger geöffnet - und zwar am Freitag von 8 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 20 Uhr (statt von 10 bis 16 Uhr). Außerdem wird die Polizei im Innenstadtbereich Präsenz zeigen und Streife laufen. Bei Fragen können Besucher/Passanten die Polizisten jederzeit ansprechen.

