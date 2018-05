Polizeipräsidium Recklinghausen / Haltern am See: Polizisten ...

Haltern am See: Polizisten löschen Papiertonnenbrand

Recklinghausen - Am Dienstagabend, gegen 21.20 Uhr, fiel Polizeibeamten auf der Hullerner Straße eine brennende Mülltonne am Eingang zum Kletterpark auf. Die Polizisten konnten den Brand mit einem Feuerlöscher aus dem Streifenwagen löschen und damit verhindern, dass die Flammen auf das Waldstück übergriffen. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Tonne dann komplett ablöschen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

