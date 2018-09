Polizeipräsidium Recklinghausen / Haltern am See, Verkehrsunfall ...

Haltern am See, Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer

Recklinghausen - Am 01.09.2018 befuhr ein 43-jähriger Kradfahrer aus Marl gegen 15.30 Uhr die Merfelder Straße von Haltern-Lavesum in Richtung Merfeld. Ungefähr 800m vor dem Beginn des Kreises Coesfeld stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache. In einer Rechtskurve wurde er nach links herausgetragen, prallte mit dem Krad gegen eine Leitplanke und mit dem Kopf gegen das Betonfundament der dortigen Brücke. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Merfelder Straße in beiden Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

