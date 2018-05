Polizeipräsidium Recklinghausen / Herten: AfD-Saalveranstaltung ...

Herten: AfD-Saalveranstaltung mit Gegendemonstration

Recklinghausen - Heute führte die AfD-Kreisgruppe Recklinghausen in der Zeit von 18.30 bis 22.00 Uhr im Glashaus Herten eine Saalveranstaltung durch. Die Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse oder Störungen. Im Bezug zur AfD-Veranstaltung führte das "Internationalistische Bündnis im Kreis Recklinghausen" ab 16.30 Uhr im Bereich der Antoniusstraße eine Gegendemonstration durch. An einem offenen Mikrophon wurden Redebeiträge abgehalten, in denen die Redner ihre Ablehnung der AfD zum Ausdruck brachten. Strafrelevante Inhalte wurden dabei nicht festgestellt. In der Spitze nahmen an dieser Veranstaltung 70 Personen teil. Die Veranstaltung endete störungsfrei gegen 18.30 Uhr.

