Polizeipräsidium Recklinghausen / Herten: Drei Männer greifen ...

Herten: Drei Männer greifen 39-Jährige auf der Heidestraße an

Recklinghausen - Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, fuhr eine 39-jährige Hertenerin mit ihrem Elektromobil auf der Heidestraße. Sie hatten an einem nahe gelegenen Kiosk eingekauft und war nun auf dem Nachhauseweg. Sie wurde dann von hinten festgehalten und drei ihr unbekannte Männer schubsten sie so lange hin und her, bis sie stürzte. Dann traten die drei Männer auf die 39-Jährige ein und durchsuchten ihre Einkäufe. Die Täter ließen nun von der Geschädigten ab und gingen, ohne etwas mitzunehmen, in Richtung Malteserstraße davon. durch den Angriff wurde die 39-Jährige so verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sie beschreibt die drei Männer als 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Alle wären dunkel gekleidet gewesen. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

