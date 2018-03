Polizeipräsidium Recklinghausen / Herten: Jugendliche stehlen ...

Herten: Jugendliche stehlen Sporttasche mit gefährlichem Inhalt

Recklinghausen - Am Dienstag um 15.30 h ist einem 43-jährigen Hertener an einer Bushaltestelle eine Sporttasche gestohlen worden. Die Sporttasche stand auf dem Boden. Zwei Jugendliche hatten sie gegriffen und sind damit in Richtung Gelsenkirchener Straße weggerannt. In der Tasche waren neben Ausweispapieren, Bargeld und einer Brieftasche noch Herztabletten und insgesamt sechs Plastikfläschchen mit insgesamt 108 ml Methadon. Auf den Flaschen steht der Name und der Aufschrift einer Apotheke aus Dorsten. Die Menge des Methadons kann bei Kindern und Jugendlichen schwere Gesundheitsschäden hervorrufen oder sogar tödlich wirken. Bei der Tasche handelt es sich um eine schwarz Sporttasche der Marke Puma mit weißer Aufschrift. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: männlich, 13-14 Jahre, dunkler Teint, einer war mit einem dunklen Jogginganzug, der andere Täter mit einer blauen Jeans und heller Jacke bekleidet. Zeugen, die wissen, wer die beiden Jugendlichen sind oder wissen, wo die Tasche mit den Medikamenten ist, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

