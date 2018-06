Polizeipräsidium Recklinghausen / Herten: Nachtrag: Unbekannte ...

Herten: Nachtrag: Unbekannte Autofahrerin fahrt auf der Langenbochumer Straße 14-jährige Fahrradfahrerin an und fährt nach kurzem Gespräch mit ihr weiter - Korrektur der Unfallzeit

Recklinghausen - Mittwoch, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Fahrerin eines grauen Kleinwagens auf der Reener Straße wollte dann in die Langenbochumer Straße abbiegen. Hierbei erfasste sie eine 14-jährige Fahrradfahrerin aus Herten, die auf dem Gehweg der Langenbochumer Straße unterwegs war und die Reener Straße überquerte. Die 14-Jährige stürzte und wurde dabei verletzt. Die unbekannte Autofahrerin, etwa 25 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Sie hatte braune zum Zopf gebundene Haare, trug ein eine Brille und ein hellblaues T-Shirt, stieg dann aus und unterhielt sich mit der 14-Jährigen. Sie stieg dann in ihr Auto und fuhr davon. Ein 40 bis 50 Jahre alter Mann , 1,70 Meter groß, kräftige Figur, hatte den Unfall beobachtet. Insbesondere die Autofahrerin, aber auch der Zeuge werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 in Verbindung zusetzen.

