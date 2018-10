Polizeipräsidium Recklinghausen / Herten/Recklinghausen: Schnaps ...

Herten/Recklinghausen: Schnaps aus Kiosk gestohlen

Recklinghausen - Herten:

Auf der Oberlinstraße sind am Mittwochabend unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher kamen über die Terrassentür ins Haus und durchsuchten anschließend die gesamte Wohnung. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Auf der Bochumer Straße wurde in einen Kiosk eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen mehrere Flaschen Whiskey und Wodka, sowie Bargeld und Zigaretten mit. Der Einbruch wurde am späten Mittwochabend angezeigt, kann aber auch schon Anfang der Woche gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

