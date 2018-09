Polizeipräsidium Recklinghausen / Herten: Unfall mit zwei Verletzten

Herten: Unfall mit zwei Verletzten

Recklinghausen - An der Kreuzung Schlägel-Eisen-Straße/Feldstraße kam es am Donnerstag zu einem Unfall, bei dem ein 66-Jähriger aus Herten und ein 20-jähriger Hertener verletzt wurden. Die beiden Autos waren um 10.55 h an der Kreuzung zusammengestoßen. Der 66-Jährige war auf der Feldstraße in Richtung Westerholter Straße unterwegs und stieß mit dem Wagen des 20-Jährigen zusammen, der von der Langenbochumer Straße weiter in die Schlägel-und-Eisen-Straße fahren wollte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, der 20-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Schäden an den Autos werden auf insgesamt 13000 Euro geschätzt.

