Polizeipräsidium Recklinghausen / Herten: Wohnungseinbruch

Herten: Wohnungseinbruch

Recklinghausen - Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Fenster aufgehebelt hatten und dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Schiernfeldstraße eingebrochen waren. Die Täter suchten in Schränken und Behältnissen nach Wertsachen. flüchteten aber nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

