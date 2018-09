Polizeipräsidium Recklinghausen / Herten: Zeugin verfolgt einen ...

Herten: Zeugin verfolgt einen Unfallflüchtigen

Recklinghausen - Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, fuhr ein zunächst unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes auf der Wiesenstraße das Auto eines 31-jährigen Herteners an, als dieser aus eine Parklücke ausparkte. Nach einen kurzen Gespräch flüchtete der Unfallverursacher. Bei dem Unfall war ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden. Eine Zeugin verfolgte den Unfallverursacher verlor ihn dann aber aus den Augen. Kurze Zeit später sah sie das Auto wieder auf der Bahnhofstraße und folgte ihm weiter. Als der Fahrer des weißen Mercedes die Frau bemerkte, beschleunigte er. Er überholte äußerst riskant, sodass der Gegenverkehr stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nahe der Langenbochumer Straße konnte der Fahrer erneut flüchten. Bei der Fahndung wurde das Auto auf dem Parkplatz der Martin-Luther-Schule angetroffen. Die Beamten trafen vor Ort auf den Fahrer, einen 19-jährigen Herner und zwei Begleiter. Die beiden Beifahrer wurden nach Anhörung entlassen. Da sich bei dem Fahrer der Hinweis ergab, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Überprüfung des Autokennzeichens ergab, dass diese als gestohlen gemeldet waren. Der 19-Jährige wurde festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

