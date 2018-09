Polizeipräsidium Recklinghausen / Herten: Zusammenstoß auf Kreuzung

Herten: Zusammenstoß auf Kreuzung

Recklinghausen - An der Kreuzung Polsumer Straße/Backumer Straße sind am Donnerstag, gegen 20.40 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Marl war auf der Backumer Straße unterwegs - und wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Dabei übersah er offensichtlich den 28-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen, der auf der Polsumer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß - durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 28-Jährigen in ein Feld geschleudert. Der 28-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de