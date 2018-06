Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen: ...

Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen - Dorsten:

Zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen sind unbekannte Täter in eine Bäckerei auf der Lippestraße eingebrochen. Die Täter kamen durch ein Fenster ins Gebäude, durchsuchten dann den Kassenbereich und erbeuteten Bargeld.

In der Nacht auf Dienstag, gegen 4.45 Uhr, wurde in den Jugendtreff "Auf der Bovenhorst" eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten mehrere Türen auf - sowohl eine Eingangstür als auch Türen im Inneren des Jugendtreffs. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld aus einer Kasse und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Herten:

Auf der Zehlendorfer Straße sind unbekannte Täter am Montagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten dann Schränke und Schubladen in dem Gebäude. Die Täter konnten Schmuck und Bargeld erbeuten.

Marl:

In der Nacht auf Montag wurde auf der Langeooger Straße ein grauer 3er BMW aufgebrochen. Nachdem die unbekannten Täter eine Scheibe eingeschlagen hatten, bauten sie das Lenkrad aus und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Tatzeit liegt zwischen 23 Uhr und 6.45 Uhr am nächsten Morgen.

Auf dem Lipper Weg wurde in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Aus einer Wohnung in der dritten Etage nahmen die unbekannten Täter unter anderem ein Smartphone, eine Spielekonsole und einen Fernseher mit. Die Einbrecher sind möglicherweise über den Balkon geflüchtet. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag.

Recklinghausen:

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurde eine Wohnungstür auf der Bochumer Straße aufgehebelt. Die unbekannten Täter verschwanden ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

