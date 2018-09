Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen: ...

Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Autoaufbrüche

Recklinghausen - Recklinghausen:

Eine Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße wurde in der Nacht zu Freitag Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und drangen in ein Büro ein. Dann verließen sie das Gebäude, ohne etwas mitzunehmen.

An der Herner Straße ist in der Nacht zu Freitag in eine Bäckerei eingebrochen worden. Die Täter brachen die Schiebetür auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Sie nahmen aus einem Nebenraum einen Möbeltresor mit und flüchteten mit ihrer Beute.

Castrop-Rauxel:

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in mindestens vier Lauben eines Kleingartenvereins an der Dornbachstraße eingebrochen. Die Diebe brachen Türen auf und durchsuchten die Gartenparzellen. Sie nahmen Werkzeuge mit und flüchteten unerkannt.

Dorsten:

Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten Einbrecher in der Nacht zu Freitag in ein Büro an der Martin-Luther-Straße. Sie durchsuchten das Büro auf einem Firmengelände und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Herten:

Am Nikolaus-Kopernikus-Weg haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen Mercedes aufgebrochen und den Airbag und das Navigationsgerät ausgebaut.

Marl:

Mehrere Autos sind in der Nacht zu Freitag aufgebrochen worden. Aus einem BMW an der Flämingstraße, einem BMW und einem VW an der Lausitzer Straße wurden die Lenkräder und Airbags ausgebaut. Ein weiterer BMW an der Flämingstraße wurde aufgebrochen, aus ihm wurde eine Jacke gestohlen. Auch an der Kampstraße und der Paul-Baumann-Straße wurden die Scheiben von zwei BMW eingeschlagen. Aus diesen Autos wurde offensichtlich nichts gestohlen.

