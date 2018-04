Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen - Dorsten:

Ein Haus an der Beethovenstraße wurde am Sonntag in den Nachmittagsstunden von Einbrechern heimgesucht. Sie brachen eine Tür auf und hebelten im Haus an einer Wohnungstür. Die Täter durchsuchten die Räume und konnten unerkannt flüchten. Was sie mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Mit Schmuck entkamen Unbekannte, die am Freitag in den frühen Abendstunden ein Haus am Höfer Weg aufgebrochen haben. Sie hebelten an der Terrassentür und gelangten so ins Haus. Die Zimmer wurden durchsucht und Schränke geöffnet.

Nachdem sie die Tür eines Hauses an der Erler Straße aufgehebelt haben, durchsuchten Einbrecher am Sonntag im Laufe des Tages die Zimmer. Sie entkamen mit Schmuck, den sie erbeutet haben.

Haltern am See

Unbekannte gelangten auf das Gelände einer Autowerkstatt auf der Wasserwerkstraße, hebelten das Werkstatttor auf und drangen dann ein. Sie suchten dann im Inneren nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Auf der Gildenstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag in ein Pfarrhaus ein. Dazu hatten die Täter eine Terrassentür zum Büro aufgehebelt. Sie durchwühlten alle Schränke und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

Bottrop

In einen Kindergarten auf der Prosperstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag ein. Die Täter waren ins Gebäude gelangt, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Sie nahmen einen PC samt Monitor mit.

In einem Baustellenbereich an der Gladbecker Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag bis Montagmorgen einen Baustromkasten auf, schnitten Stromkabel ab und stahlen etwa 15 Meter Stromkabel.

Gladbeck

Unbekannte hebelten in der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagmittag eine Tür auf und drangen dann in einen Kiosk auf der Postallee ein. Die Täter stahlen einen Zigarettenautomaten.

Aus der Küche einer Wohnung an der Rentforter Straße haben Einbrecher am Wochenende Küchenmöbel und -geräte gestohlen. Sie gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Zimmer im Erdgeschoss. Die Beute der Einbrecher: ein TV-Gerät, eine Tischgruppe, ein Topfset, ein Besteckset, eine Doppelkochplatte und ein Gemüseschneider.

Oer-Erkenschwick

Am frühen Samstagmorgen hebelten unbekannte Täter eine elektrische Doppelschiebetür auf und drangen dann in die Räume einer Bäckerei auf der Straße An der Aue ein. Die Täter stahlen Bargeld.

Herten

Unbekannte schlugen in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen die Schaufensterscheibe eines E-Zigarettengeschäfts ein und stahlen mehrere E-Zigaretten.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

