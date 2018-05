Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen - Oer-Erkenschwick

Einen auf dem Kiesenfeldweg geparkten schwarzen Opel Corsa fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr an. dabei entstand 3.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Mittwoch, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf der Rauxeler Straße geparkten silberfarbenen Toyota Yaris an und flüchtete. Am Toyota entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Auf einem Parkplatz an der Straße Am Markt fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch, in der Zeit von 8 bis 19 Uhr, einen geparkten silberfarbenen Ford Mondeo an. Der Verursacher flüchtete, obwohl an dem Ford ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand.

Gladbeck

In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 12 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Roßheidestraße einen geparkten Ford Mondeo an und flüchtete. Am Ford entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

