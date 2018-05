Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen - Oer-Erkenschwick

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Montag ein Fenster auf und drangen dann in die Räume einer Bäckerei auf der Stimbergstraße ein. Die Täter stahlen einen leeren Tresor und eine geringe Bargeldsumme.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf, um dann in die Räume einer Fleischerei auf der Stimbergstraße einzusteigen. Ob die Täter etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Haltern am See

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter die Tür einer Tankstellenrestaurants an der A43 (Lavesumer Straße) auf und drangen in die Räume ein. Die Täter stahlen einen kleinen Schranktresor und flüchteten.

Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf der Straße An der Brinkwiese ein und stahlen mehrere elektrische Werkzeuge. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Castrop-Rauxel

In einen Baumarkt auf der Straße Westring brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag ein, nachdem sie zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Die Täter stahlen elektrische Werkzeuge. Was und wieviele konkret gestohlen wurden steht zur Zeit noch nicht fest.

Gladbeck

Unbekannte Täter hebelten am Sonntagnachmittag ein Fester auf und drangen dann in ein Klassenzimmer einer Schule auf der Schützenstraße ein. Die Täter brachen einen Klassenschrank auf. Ob sie daraus etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Recklinghausen

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Sonnenstudio auf der Bochumer Straße ein. Dazu hatten die Täter zuvor eine Tür aufgebrochen. In den Räumen brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und stahlen daraus Zigarettenschachteln und Bargeld.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen die Zugangstür zu einem Wasserversorgungsraum einer Zahnarztpraxis auf der Hubertusstraße auf, brachen mehrere Rohe und Ventile aus Kupfer und Messing ab und stahlen diese,

Marl

Gold-, Silberschmuck und eine goldene Armbanduhr erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Joseph-Haydn-Straße. Die Täter waren vermutlich am Sonntagmorgen durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster in die Wohnung eingestiegen und hatten eine Schmuckschatulle gestohlen.

Bottrop

Auf der Hiersfelder Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen den Tankdeckel eines Baggers auf und zapften aus dem Tank etwa 500 Liter Dieselkraftstoff ab.

Herten

Samstag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus auf dem Eschweg eine Wohnungstür auf und drangen dann in die Wohnung ein. Die Täterdurchwühlten in mehreren Räumen die Behältnisse und nahmen drei Halsketten und zwei Ringe mit.

Dorsten

In einer Kleingartenanlage an der Straße Kleiner Ring brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in mehrere Gartenlauben ein. Die Täter stahlen Gartenwerkzeug und elektrische Werkzeuge wie Bohrmaschine, Stichsäge und Rasenmäher.

Montagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Ganztagesschule auf der Straße großer Ring eingebrochen waren, nachdem sie zuvor eine Tür aufgehebelt hatten. Die Täter suchten in der Schule nach Wertgegenständen und flüchteten mit einem Handy und einer Etikettiermaschine.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Michael Franz Telefon: 02361/55-1031 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de