Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen - Dorsten

Am Mittwoch, in der Zeit von 21 bis 21.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf der Gahlener Straße geparkten schwarzen Renault Clio an und flüchtete. Am Renault entstand 1.500 Euro Sachschaden.

1.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Straße Am Brauturm. Hier fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch, in der Zeit von 16 bis 16.20 Uhr, einen geparkten blauen Toyota Corolla an und flüchtete.

Bottrop

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr, einen auf der Hochstraße geparkten schwarzen S-Klasse Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Mittwoch, in der Zeit von 16.10 bis 16.15 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Straße Ostring einen geparkten grauen Volvo V60 an. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern.

Auf dem Kolpingplatz fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Donnerstag, 21.30 Uhr bis Freitag, 10.15 Uhr, einen geparkten grauen 5er BMW an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Herten

Auf der Straße An der Kirche fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch, in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr, einen geparkten schwarzen Nissan Juke an. Dabei entstand 1.200 Euro Sachschaden.

In der Zeit von Mittwochmorgen bis Freitagmorgen fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Karlstraße einen geparkten weißen VW Transporter an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Castrop-Rauxel

Wie erst jetzt bekannt wurde, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag (29.05), in der Zeit von 12.20 bis 20 Uhr, auf dem Brückenweg einen geparkten grauen Mercedes ML an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Datteln

In der Zeit von Donnerstag, 23 Uhr bis Freitag, 12 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf der Kardinal-von-Galen-Str., Ecke Friedrich-von-Bodelschwingh-Str., in einer Parkbox geparkten schwarzen Seat Ibiza an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das flüchtige Fahrzeug weiß gewesen sein.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

