Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen - Haltern am See

Mittwoch, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Balsters Feld einen geparkten schwarzen Ford C-Max an und flüchtete. Am Ford entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Marl

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, in der Zeit von 8.30 bis 16.30 Uhr, einen geparkten schwarzen Volvo V50 an und flüchtete. Am Volvo entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Datteln

Einen auf der Wittener Straße geparkten blauen Mitsubishi Colt fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Gladbeck

In der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 8.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Adlerstraße einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mazda 3 an. Dabei wurde die Fahrertür des Autos eingebrückt. Der Verursacher flüchtete, obwohl ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstanden war.

Bottrop

Mittwoch, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Movie Park an der Warner Allee einen geparkten schwarzen Seat Leon mit holländischem Kennzeichen an. Dabei entstand am Seat 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

