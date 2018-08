Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen - Bottrop:

Auf der Lehmkuhler Straße wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und nahmen neben Unterhaltungselektronik auch zwei Luftpistolen mit. Der Einbruch wurde am Freitagabend angezeigt.

Aus einer Zahnarztpraxis auf der Prosperstraße wurde am Wochenende Bargeld gestohlen. Der Täter ist möglicherweise mit einem Schlüssel ins Gebäude gekommen. Aufbruchsspuren sind nicht zu erkennen.

Castrop-Rauxel:

Aus einer Lagerhalle auf der Klöcknerstraße sind Fahrzeugteile im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Die Akkus und Steuergeräte waren unter anderem in Staplern und Hubwagen verbaut gewesen - und wurden offensichtlich von dort ausgebaut. Der Diebstahl wurde am Freitagmittag festgestellt. Der oder die Täter konnten flüchten.

Dorsten:

Am städtischen Bauhof "An der Wienbecke" wurde in eine Pförtnerloge eingebrochen. Der oder die Täter durchsuchten das gesamte Gebäude. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Auf der Borkener Straße sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude eingebrochen. Bargeld und ein Handy wurden gestohlen. Der Einbruch ist heute aufgefallen, kann aber auch schon in den vergangenen Tagen passiert sein.

Herten:

Auf der Kaiserstraße wurde am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter machten sich zuerst an einem Fenstergitter zu schaffen und hebelten anschließend das Fenster dahinter auf, um reinzukommen. Mehrere Räume wurden durchsucht. Die Täter konnten Schmuck erbeuten und flüchten.

Im Laufe des Samstags wurde in eine ehemalige Turnhalle auf der Paschenbergstraße eingebrochen. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits in der vergangenen Woche gegeben, weshalb eine Tür nur notdürftig abgesichert war. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Am Sonntagnachmittag haben Einbrecher offenbar ein gekipptes Fenster auf der Paschenbergstraße genutzt, um in ein Wohnhaus zu kommen. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld und eine Armbanduhr.

Marl:

Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 1 Uhr, auf der Bergstraße das Klirren einer Scheibe gehört und die Polizei gerufen. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten die Schaufensterscheibe eines E-Zigaretten-Geschäfts eingeschlagen und aus der Auslage einen Blue-ray-Player gestohlen.

Auf der Winkelstraße wurde am Samstagabend, gegen 22 Uhr, ein grauer 6er BMW aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen zuerst eine Scheibe ein und bauten anschließend die Mittelkonsole aus. Damit verschwanden sie dann noch bevor der Autobesitzer zu seinem Wagen kam. Der hatte die Alarmanlage gehört und konnte nur noch erkennen, wie ein weißer Kleintransporter in Richtung Brassertstraße bzw. Autobahn davonfuhr. Der Kleintransporter hatte vermutlich ein ausländisches Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen, denen der weiße Kleintransporter aufgefallen ist.

Zwischen Sonntagmittag und Sonntagabend sind unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Von-Galen-Straße eingebrochen. Die Täter nutzten offenbar ein gekipptes Fenster, um einzusteigen. Anschließend wurde die gesamte Wohnung durchsucht.

Zwischen Samstag- und Sonntagabend sind unbekannte Täter in eine Schule auf dem Merkelheider Weg eingebrochen und haben die Wände mit Farbe beschmiert. Außerdem ließen sie einen leeren Kasten Bier und zerbrochene Bierflaschen zurück. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Auf der Trogemannstraße wurde in der Nacht auf Montag in eine Pizzeria eingebrochen. Aus der Kasse haben die unbekannten Täter Bargeld gestohlen. Außerdem wurde ein Kühlschrank umgeworfen und beschädigt.

Recklinghausen:

Zwischen Samstagvormittag und Samstagnachmittag sind unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Adalbertstraße eingebrochen. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Waltrop:

Auf der Industriestraße wurde in der Nacht auf Sonntag in eine Bäckereifiliale eingebrochen, die in einem Supermarkt untergebracht ist. Die unbekannten Täter hatten es auf den Tresor im Kassenbereich abgesehen. Der Versuch, den Tresor aufzuhebeln, scheiterte und die Täter liefen ohne Beute davon.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

