Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen - Bottrop:

Auf einem Parkplatz an der Beckstraße ist am Sonntag, gegen 21.45 Uhr, ein 31-jähriger Autofahrer gegen einen Findling gefahren - und hat sich dabei das Auto beschädigt. Nach eigenen Angaben musste er einem Fahrradfahrer ausweichen, der ohne Licht unterwegs war und plötzlich vor seinem Auto auftauchte. Anschließend sei der Fahrradfahrer geflüchtet. Der Radfahrer wird als männliche Person mit dunkler Kleidung beschrieben. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Auf der Brinkstraße ist am Samstag, zwischen 8 und 17.30 Uhr, ein weißer VW Crafter angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Auf der Straße "Winkelsheide" wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ein schwarzer VW Polo von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht um den Schaden von rund 2.000 Euro gekümmert.

Gladbeck:

Samstag, in der Zeit von 11.40 bis 12.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Wilhelm-Olejnik-Straße einen geparkten Mercedes GLC an und flüchtete. Am Mercedes entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Auf der Uhlandstraße, Ecke Horster Straße, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Sonntag, 19.30 Uhr bis Montag, 7.45 Uhr, einen geparkten grauen Opel Astra an. Dabei wurde das Auto an der Fahrertür und der linke Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Marl:

Einen am Marler Stern geparkten roten VW Polo fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Samstag, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr an. Dabei wurde die hintere Stoßstange links eingedrückt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern.

Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

