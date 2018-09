Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ablenkung am Steuer gefährdet Menschenleben - Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" am 20.09.2018

Recklinghausen - Am Donnerstag, 20. September, beteiligt sich die Polizei Recklinghausen an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben". Studien belegen, dass immer noch mehr als die Hälfte aller Autofahrer das Mobiltelefon während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung nutzen - in der Gruppe der 30 bis 44-Jährigen sind es sogar 77%.

Jeder sechste Autofahrer verfasst während der Fahrt Textnachrichten. Besonders fallen dabei jüngere Fahrer auf. Das Navigationsgerät bedient durchschnittlich jeder vierte Fahrer bei der Fahrt. Die Auswirkung ist vielen offensichtlich nicht bewusst: Bei 50 km/h legt ein Auto in nur einer Sekunde 14 Meter zurück! Der "Zwei-Sekunden-Blick" aufs Handy bedeutet also fast 30 Meter Blindflug während einer Fahrt mit 50 km/h! Wenn in dieser Zeit ein Kind auf die Fahrbahn tritt oder ein vorausfahrender Fahrzeugführer bremst, ist das Unglück vorprogrammiert. Aus diesem Grunde weist die Polizei Recklinghausen am Donnerstag, 20. September, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, mit Informationsständen am Markt in der Recklinghäuser Innenstadt auf die Gefahren durch Ablenkung hin.

Die Polizei richtet ihren Appell an alle Bürgerinnen und Bürger, ihr Smartphone während der Fahrt wegzulegen. Keine Nachricht ist so wichtig, dass sie sofort gelesen oder geschrieben werden muss. Wer sein Handy im Straßenverkehr benutzt - egal ob als Auto-, LKW- oder Fahrradfahrer - gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen betont: "Ein kurzer Blick auf das Smartphone kann lebenslange Folgen haben - für alle Beteiligten!" Neben der Präventionsaktion wird die Polizei den ganzen Tag über flächendeckend Verkehrskontrollen in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop durchführen. Interessierte Pressevertreter sind für Donnerstag, 20.09., um 11 Uhr, auf dem Markt in der Recklinghäuser Innenstadt zu einem Pressegespräch eingeladen. Um eine Rückmeldung bis Mittwoch, 19.09., 14 Uhr, wird gebeten.

