Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verkehrsaktionstag "sicher.mobil.leben - Zwischenbilanz

Recklinghausen - Wie angekündigt, beteiligt sich die Polizei Recklinghausen heute an dem länderübergreifenden Aktionstag "sicher.mobil.leben". Mit der Aktion macht die Polizei aufmerksam auf die drohenden Gefahren durch Ablenkung am Steuer.

Seit 10 Uhr klären unsere Verkehrssicherheitsberater Bürgerinnen und Bürger in der Fußgängerzone der Recklinghäuser Innenstadt mit Informationsständen und Gesprächen über diese Gefahren auf.

Gegen 11 Uhr befand sich Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen am Informationsstand und unterstütze die Aktion der Verkehrssicherheitsberater. Frau Zurhausen richtet ihren Appell an alle Verkehrsteilnehmer: "Wichtig ist die Erkenntnis und insbesondere die Einsicht, dass das eigene Verhalten maßgeblich dafür ist, ob andere Verkehrsteilnehmer verletzt oder getötet werden".

Bis 13 Uhr führten die Beamten gut 70 Bürgergespräche und verteilten 120 themenbezogene Flyer.

Beim Aktionstag führt die Polizei allerdings nicht nur eine Präventionsveranstaltung durch. Bereits seit dem Morgen kontrollierten Polizeibeamte in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop Fahrzeugführer. Bis 13 Uhr überprüften die Beamten dabei insgesamt 73 Fahrzeuge. Bei diesen Kontrollen registrierten sie 12 Handyverstöße. Entsprechende Anzeigen wurden dazu gefertigt. Dabei wird nochmals darauf hingewiesen, dass Kraftfahrzeugführer bei der Nutzung des Handys am Steuer mindestens mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen müssen; Fahrradfahrer erwartet ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro.

Auch weiterhin wird die Polizei bis in die Abendstunden hinein Fahrzeuge im gesamten Zuständigkeitsbereich kontrollieren. Zum Abschluss des Aktionstages erfolgt eine Abschlussbilanz.

