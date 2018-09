Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen - Bottrop:

Mit einem Schaden in Höhe von 1500 Euro fand ein Fahrer seinen weißen VW Caddy am Freitagmorgen an der Bügelstraße vor. Er hatte den Wagen am Vorabend ohne Schaden dort abgestellt. Der Verursacher flüchtete.

Datteln:

Als eine 66-jährige Dattelnerin am Donnerstag gegen 15.30 h auf der Getrudenstraße fuhr, fuhren vor ihr zwei Radler nebeneinander. Sie hupte, um die beiden zu überholen. Einer der Radler sprang daraufhin vom Fahrrad, warf das Rad auf die Fahrbahn. Die Dattelnerin konnte den Zusammenstoß mit dem Fahrrad nicht mehr verhindern. An dem Auto entstand Sachschaden. Der Mann flüchtete mit dem Fahrrad, vermutlich einem Damenrad. Er war etwa 40 Jahre alt, hatte eine normale Statur, dunkle, kurze Haare und trug ein dunkles T-Shirt. Er wirkte betrunken.

Gladbeck:

An einem geparkten grauen Mercedes ist in der Nacht zu Freitag an der Roßheidestraße bei einer Unfallflucht ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstanden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich darum zu kümmern.

Marl:

Einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrer bei einer Unfallflucht am Marler Stern. Ein auf dem unteren Parkdeck abgestellter schwarzer Mercedes SLK blieb beschädigt zurück. Der Unfall passierte am Donnerstag zwischen 10.00 h und 10.30 h.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Ramona Hörst Telefon: 02361/55-1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de