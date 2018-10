Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen - Bottrop:

Aus einer Wohnung an der Straße "Im Werth" haben Unbekannten in der Zeit von Samstag bis Sonntag Schmuck gestohlen. Die Einbrecher haben die Tür aufgebrochen und alle Zimmer durchwühlt. Dann sind sie mit dem Schmuck geflüchtet.

Castrop-Rauxel:

Zwei unbekannte Männer sind in der Nacht auf Montag, gegen 3 Uhr, in einen Getränkemarkt auf der Siemensstraße eingebrochen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und werden wie folgt beschrieben: 1) vermutlich männlich, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Camouflage-Kappe, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Hatte blauen Rucksack und rotes Brecheisen dabei. 2) vermutlich männlich, bekleidet mit einer grauen Jacke, dunkler Hose, braune Schuhe und rote Handschuhe. Hatte grauen Rucksack dabei.

Einen DVD-Player und Schmuck haben Einbrecher aus einer Wohnung an der Schubertstraße mitgenommen. Die Unbekannten haben in der Zeit zwischen Dienstag (25.09.) und Samstag die Balkontür aufgehebelt und sind so in die Wohnung gekommen. Dann haben sie alles durchsucht und sind mit ihrer Beute geflüchtet.

Unbekannte hebelten am Freitagabend ein Fenster eines Hauses an der Gaswerkstraße auf und stiegen in die Zimmer ein. Sie durchsuchten Zimmer und Schränke und nahmen Schmuck mit, bevor sie unerkannt flüchteten.

Dorsten:

Auf der Lünsingskuhle wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei benachbarte Möbelhäuser eingebrochen. Die unbekannten Täter konnten aus einem Geschäft Bargeld und eine größere Menge Inventar erbeuten. In dem anderen Geschäft wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben - möglicherweise den Abtransport der Beute.

Herten:

Mit erbeutetem Bargeld haben Einbrecher am Sonntag das Weite gesucht. Sie hatten in den Nachmittagsstunden eine Wohnungstür in einem Haus am Dr.-Klausener-Weg aufgehebelt und sich Zugang verschafft. Dann durchsuchten sie die Schränke und nahmen das Geld mit.

Am Gablonzer Weg haben Unbekannte am Freitag im Laufe des Tages ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu einer Wohnung verschafft. Dann durchsuchten sie alle Räume und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Am Samstagabend haben Einbrecher sich über einen Garten auf die Terrasse geschlichen und dort die Tür aufgehebelt. Sie durchsuchten die Räume und Schränke der Wohnung am Spanenkamp und nahmen Schmuck mit.

Recklinghausen:

Am Hohbrink ist zwischen Dienstag und Samstag eine Wohnung aufgebrochen worden. Die unbekannten Einbrecher schlugen die Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Sie durchsuchten Schränke und nahmen Schmuck mit.

