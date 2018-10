Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschäden

Recklinghausen - Bottrop:

Bei einer Unfallflucht an der Gungstraße ist am Dienstag zwischen 07.00 h und 15.00 h ein geparkter, schwarzer Kia Rio beschädigt worden. Die Reparaturkosten werden auf 3000 Euro geschätzt. Der Wagen ist hinten rechts beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Einen Schaden in Höhe von 1500 Euro blieb bei einer Unfallflucht an der Brauerstraße zurück. Der kaputte Wagen, ein silberner Opel Corsa, stand von 14.45 h bis 17.00 h in einer Parkbox und war hinten links beschädigt, als die Fahrerin zurückkam. Der Verursacher war geflüchtet.

Dorsten:

Bei einer Unfallflucht am Lippetal hat ein unbekannter Verursacher am Dienstag einen Schaden in Höhe von 1500 Euro hinterlassen. Der Wagen, ein schwarzer 1-er BMW, stand zwischen 13.00 h und 14.10 h auf einem Parkplatz und war hinten beschädigt. Der Verursacher ist unbekannt.

Oer-Erkenschwick:

Ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro blieb am Dienstag nach einer Unfallflucht zurück. Der beschädigte Wagen, ein schwarzer Hyundai Atos, stand zwischen 06.00 h und 12.10 h geparkt an der Walterstraße. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern flüchtete vom Unfallort.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

