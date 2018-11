Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen - Datteln

In der Zeit von Samstag, gegen 22 Uhr bis Sonntag, 19.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Kruppstraße einen geparkten blauen Mazda 2 an. Der Mazda war auf einem Stellplatz vor dem Grundstück des Geschädigten geparkt. Er wurden am hinteren Stoßfänger beschädigt. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Bottrop

Sonntag, gegen 13 Uhr fuhr ein 76-jähriger Autofahrer aus Essen auf der Essener Straße in Richtung Essen. Als er an der Ampel hinter der Abfahrt der Autobahn 42 bei Rot wartete, fuhr ein silberfarbener Toyota Corolla mit niederländischen Kennzeichen auf. Der Fahrer, ein etwa 40 Jahre alter 1,60 - 1,65 m großer Mann dunkle kurze, lichte Haare, 5 Tage Bart, stieg kurz aus und sagte dann, dass er zur weiteren Klärung an den rechten Fahrbahnrand fahren wolle. Er stieg dann in sein Auto ein und fuhr mit quietschenden Reifen davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Castrop-Rauxel

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr auf dem Ginsterweg in der Zeit von Sonntag, 10 Uhr bis Montag, 8.30 Uhr, einen geparkten grauen Dacia Dokker an und flüchtete. Am Dacia wurde der Kotflügel und der Stoßfänger hinten links beschädigt. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Heute, in der Zeit von 0 bis 7 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Berghäuser Straße einen geparkten schwarzen Honda Accord und zusätzlich einen Holzpfeiler an und flüchtete. Dabei entstand 1.100 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

