Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen - Castrop-Rauxel:

An der Wittener Straße haben Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, mindestens neun Lauben in einer Kleingartenanlage aufzubrechen. Die Unbekannten hebelten an den Türen oder schlugen die Scheiben ein. Ob die Einbrecher etwas aus den Lauben gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Aus einem Haus an der Heerstraße haben Einbrecher am Donnerstagabend Geld gestohlen. Die Unbekannten durchwühlten die Wohnung und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Wie sie in die Wohnung gekommen sind, steht noch nicht fest.

Recklinghausen:

In einem Haus an der Straße "Am Sandershof" waren am Donnerstag tagsüber Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten hatten versucht, eine Tür zu einer Wohnung auszuhebeln. Hier blieb es beim Versuch. Bei einer Nachbarwohnung im selben Haus konnten sie die Tür aufhebeln. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten unerkannt. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

In der Nacht auf Freitag sind unbekannte Täter in eine Werkstatt "Zum Wetterschacht" eingebrochen. Nachdem die Einbrecher Fenster eingeschlagen hatten, nahmen sie aus der Tischlerwerkstatt mehrere Kleinelektrowerkzeuge und eine Säge mit. Die Täter flüchteten offensichtlich in Richtung Bahndamm.

