Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen - Gladbeck

Heute, gegen 3.30 Uhr, brachen unbekannte Täter die Eingangstür eines Tierfachgeschäfts auf der Hornstraße auf und drangen dann ein. Als Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter mit einem Stoffhund und einem Katzenspielzeug. Sonntag, gegen 3.40 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Supermarkt, ebenfalls auf der Hornstraße, einzubrechen. Die Täter brachen dazu die Automatikschiebetür des Geschäfts auf. Als sie eindringen wollten, löste der Einbruchsalarm aus. Ob die Täter ins Geschäft eindrangen oder vorher flüchteten, steht zur Zeit noch nicht fest.

Auf der Brüsseler Straße brachen unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen in die Räume einer Metallbaufirma ein. Um in die Räume zu gelangen, brachen die Täter ein Fenster auf. Die Täter hatten bereits Metall und ein Schweißgerät bereit gestellt, als Alarm auslöste. Sie flüchteten ohne Beute.

Ein Haus an der Waldstraße wurde zwischen Samstag und Sonntag von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und stiegen in die Wohnräume ein. Nachdem sie alle Räume durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Mit Schmuck entkamen Einbrecher, die am Samstag, tagsüber, durch eine eingeschlagene Scheibe in ein Haus am Dahlmannsweg eingedrungen sind. Die Unbekannten durchsuchten alle Zimmer und konnten dann mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Herten:

Eine aufgehebelte Terrassentür diente Einbrechern als Zugang zu einem Haus an der Buschstraße. Die Unbekannten durchsuchten am Freitagabend die Räume und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Dann flüchteten sie unerkannt.

Marl

Sonntag, gegen 20 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Firmenlagerhalle auf der Elbestraße ein. Die Täter suchten in Schränken und Schubläden nach Diebesgut. Als Alarm ausgelöst wurde flüchteten sie. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Sonntag, in der Zeit von 0.30 bis 1 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in einen Baumarkt auf der Zechenstraße ein. Die Täter nahmen mehrere Werkzeugmaschinen mit. Eine genaue Schadensaufstellung liegt derzeit noch nicht vor. Als Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter unerkannt.

Recklinghausen

In drei Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Alte Grenzstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag ein. Die Täter brachen dazu jeweils die Wohnungstüren auf, um in die Wohnungen zu gelangen. Ob oder was die Täter mit nahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Mit Schmuck, Handtaschen und Bargeld entkamen Unbekannte, die zwischen Samstag und Sonntag in eine Wohnung an der Dorstener Straße eingebrochen sind. Die Eindringlinge hatten die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht, nachdem sie in die Wohnung eingedrungen sind. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

An der Pappelallee haben Einbrecher am Freitag eine Brieftasche und Unterhaltungselektronik aus einem Haus gestohlen. Die Bewohner waren im und am Haus, während sie bestohlen wurden. Der oder die Täter müssen in der Zeit zwischen 17.00 h und 17.35 h ins Haus gelangt sein und haben dort ein IPad, ein Notebook, ein Handy und die Brieftasche mitgenommen.

Aus einer Wohnung an der Straße "Im Kuniberg" haben Einbrecher einen Tresor gestohlen. Die Unbekannten kamen am Freitagabend und stiegen durch ein auf Kipp stehendes Fenster ein. Sie rissen den Tresor auf der Verankerung und nahmen ihn mit.

In eine Schule auf der Canisiusstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen ein. Die Täter hatten dazu die Glasscheibe einer Tür eingeschlagen und dann die Tür geöffnet. In der Schule durchsuchten sie dann mehrere Räume. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Dorsten

Nach Aufhebeln der Eingangstür brachen unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen in eine Filiale eines Bekleidungsgeschäfts auf der Straße Am Brauturm ein. Die Täter rissen einen Tresor aus der Wand und wollten ihn dann abtransportieren, als sie von Zeugen gestört waren. Sie ließen den Tresor zurück und flüchteten. Bei den Tätern handelte es sich um drei Männer die etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß waren. Alle waren dunkel gekleidet und trugen Parka. Einer hatte eine dunkle Wollmütze auf.

Unbekannte Täter schoben in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr bis Montag, 7 Uhr, zunächst die Rollläden an einer Kita auf der Barbarastraße hoch, hebelten dann das dahinter liegende Fenster auf und drangen in die Räume ein. Hier suchten sie in allen Räumen nach Wertgegenständen. Was sie mitnahmen ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Bottrop

Bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Gerichtsstraße haben Einbrecher am Sonntagnachmittag Schmuck erbeutet. Die Unbekannten hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnung. Im gleichen Haus wurde noch in eine Nachbarwohnung eingebrochen. Auch hier hebelten die Täter die Wohnungstür auf und suchten drinnen nach Wertgegenständen. In dieser Wohnung erbeuteten sie Schmuck und Bargeld.

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Freitagabend in eine Wohnung an der Straße "Am Wildgehege". Vorher hatten sie die Rollläden hochgeschoben, um ans Fenster zu kommen. Die Unbekannten durchwühlten die Zimmer und erbeuteten Schmuck, ein IPad, Kleidung, eine Festplatte und ein Notebook.

Castrop-Rauxel

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag um 19.10 h versucht, zwei Terrassentüren und eine Wohnungstür eines Hauses an der Glückaufstraße aufzuhebeln. Eine Nachbarin wurde aufmerksam und machte sich bemerkbar. Der Mann flüchtete aus dem Hausflur. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 m bis 1,85 m groß, schmale Figur, dunkelblonde, kurze Haare, trug eine dunkle, lange Stoffjacke und war auch sonst dunkel bekleidet. Zeugen, die wissen, wer der Mann ist, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Mit Schmuck entkamen Einbrecher am Freitag, nachdem sie in den Nachmittagsstunden in eine Wohnung an der Bochumer Straße eingebrochen sind. Die Unbekannten waren vorher auf ein Garagendach geklettert und waren von dort auf den Balkon gelangt. Hier schoben sie die Rollläden hoch und hebelten die Balkontür auf. Dann durchsuchten sie die Zimmer nach Beute.

Unbekannte hebelten ein Fenster einer Wohnung an der der Engelsburgstraße auf und stiegen zwischen Freitag und Samstag in die Räume ein. Dann durchsuchten sie die Zimmer und flüchteten nach dem Einbruch unerkannt. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Freitagabend in ein Haus an der Oststraße. Sie flüchteten nach dem Einbruch unerkannt. Offensichtlich wurde nichts gestohlen.

In der Zeit von Samstag, 20.30 Uhr bis Montag, 9 Uhr, hebelten unbekannte Täter einen auf dem Hinterhof eines Tierbedarfsgeschäfts an der Siemensstraße stehenden Container auf und stahlen daraus Tierbedarf, wie Katzenkratzbäume und Hundekissen in noch unbekannter Größenordnung.

Heute, in der Zeit von 0.30 bis 6.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in die Räume eines Schnellrestaurants auf der Bahnhofstraße ein. Die Täter versuchten einen Tresor aufzubrechen. Als dies misslang flüchteten sie ohne Beute.

Oer-Erkenschwick

Eine Handtasche haben Einbrecher aus einem Haus am Kiesenfeldweg mitgehen lassen. Die unbekannten Täter haben eine Tür aufgehebelt und sind so ins Haus gekommen. Sie nahmen nur eine Handtasche aus dem Eingangsbereich mit und flüchteten dann. Eventuell wurden sie vom Bewohner beim Einbruch gestört. Der Einbruch passierte am Freitagabend um etwa 23.30 h.

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten Einbrecher Samstagabend von einem Balkon an der Longbentonstraße in eine Wohnung. Die Unbekannten waren auf den Balkon geklettert und sind von da aus in die Zimmer gekommen. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten Bargeld. Mit der Beute konnten sie unerkannt entkommen.

Ein Haus am Voßacker wurde am Freitagnachmittag von Einbrechern heimgesucht. Sie hebelten eine Terrassentür auf und kamen so in die Wohnräume. Dann durchsuchten sie die Zimmer und nahmen eine Schachtel mit Schmuck mit. Die Diebe entkamen unerkannt.

Marl

Zwei Männer haben am Samstag um kurz vor 18.00 h versucht, in ein Haus an der Schadowstraße einzubrechen. Ein Zeuge hörte Glas klirren und sah, wie zwei Männer wegrannten. Ins Haus kamen die Einbrecher offensichtlich nicht. Die Unbekannten hatten vermutlich versucht, das Fenster aufzuhebeln. Dabei war es zerbrochen und hatte den Zeugen aufmerksam gemacht.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Michael Franz Telefon: 02361/55-1031 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de