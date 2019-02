Polizeipräsidium Recklinghausen / Kreis Recklinghausen/Bottrop: ...

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen - Herten:

Auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses auf dem Resser Weg ist am Dienstag, zwischen 14.50 Uhr und 17.10 Uhr, ein grauer Toyota Yaris beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

Marl:

Einen auf der Wallstraße abgestellten schwarzen Mini beschädigte ein bislang Unbekannter am Mittwoch, zwischen 6.45 Uhr und 18 Uhr, und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Rund 1600 Euro Sachschaden sind bei einer Unfallflucht am Mittwoch entstanden. Ein auf der Hagenstraße abgestellter schwarzer VW Golf ist zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr beschädigt worden. Täterhinweise liegen nicht vor.

In einem Parkhaus des Marler Sterns ist am Mittwoch, zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr, ein grauer Opel Mokka beschädigt worden. Der Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro.

Bottrop:

Donnerstag, in der Zeit von 7.50 bis 10.10 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Neustraße einen geparkten schwarzen Nissan an und flüchtete. Am Nissan entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Waltrop:

Donnerstag, gegen 14 Uhr, stand ein Linienbus an einer Bushaltestelle Am Moselpark. Beim Vorbeifahren touchierte ein weißer Klein-LKW mit Kühlaufbau und Aufschrift das Heck des Linienbusses. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.200 Euro zu kümmern.

Dorsten:

Auf dem Parkplatz einer Schule an der Straße Großer Ring fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am heute, in der Zeit von 7.45 bis 11.30 Uhr, einen geparkten silberfarbenen Audi A4 an und flüchtete. Am Audi entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

