Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: 19-Jähriger stirbt bei ...

Marl: 19-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Recklinghausen - Ein 19-jähriger Radfahrer, der in Marl wohnt, ist am Freitag um 12.26 h bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war mit seinem Fahrrad auf der Dorstener Straße unterwegs, als ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Serbien mit seinem Sattelzug von der Dorstener Straße in die Buerer Straße abbog. Der Lkw überrollte dabei den 19-Jährigen. Dieser starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Ramona Hörst Telefon: 02361/55-1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de